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İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte soruşturma devam ediyor. Son olarak soruşturmada firari olan şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun mal varlığına el konuldu.

İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

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KENDİ VE YAKINLARININ HESABINDAN PARA TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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