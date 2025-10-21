İBB soruşturmasında yeni gelişme! 200'ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında operasyonlar sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediyeye bağlı iştiraklerde görev yapan kişileri ifadeye çağırdı.
İfadeye çağrılanlar arasında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratlar da bulunuyor.
CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.
Utku Cihan, 2020-2024 yılları arasında İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak görev yapmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı.
Hazırlanan iddianame, aralarında çok sayıda belediye başkanının da yer aldığı 40’ı tutuklu toplam 200 sanık hakkında düzenlenerek İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
