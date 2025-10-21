HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İBB soruşturmasında yeni gelişme! 200'ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı

İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İBB’de geçmişte veya halen görev yapan 200’ün üzerinde bürokrat ve iştirak çalışanının ifadesine başvurmak üzere çağrıldığını bildirdi. CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

İBB soruşturmasında yeni gelişme! 200'ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında operasyonlar sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediyeye bağlı iştiraklerde görev yapan kişileri ifadeye çağırdı.

İBB soruşturmasında yeni gelişme! 200 ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı 1

İfadeye çağrılanlar arasında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratlar da bulunuyor.

HOPA BELEDİYE BAŞKANI DA İFADEYE ÇAĞRILANLAR ARASINDA

CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Utku Cihan, 2020-2024 yılları arasında İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak görev yapmıştı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı.

İBB soruşturmasında yeni gelişme! 200 ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı 2

Hazırlanan iddianame, aralarında çok sayıda belediye başkanının da yer aldığı 40’ı tutuklu toplam 200 sanık hakkında düzenlenerek İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

21 Ekim 2025
21 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul! Öksürük krizine girdi, dehşet saçtı! Yer: İstanbul! Öksürük krizine girdi, dehşet saçtı!
Yer: Manisa! Dayı-yeğen bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladıYer: Manisa! Dayı-yeğen bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı
Anahtar Kelimeler:
soruşturma ibb ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.