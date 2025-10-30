HABER

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Adem Soytekin etkin pişmanlıktan yararlanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soytekin; beyanlarının gerçeğe aykırı olması ve kendisini ‘örgütten’ soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu gibi gerekçelerle yeniden tutuklandı. İşte detaylar...

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu birçok isim hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANIP TAHLİYE OLMUŞTU

‘Rüşvet vermek’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından tutuklanan inşaat firması sahibi Adem Soytekin, 20 Haziran’da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi. Soytekin, ‘Konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

ADEM SOYTEKİN TEKRAR TUTUKLANDI! BAZI BEYANLAR GERÇEĞE AYKIRI BULUNDU

Ancak Soytekin’in bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu, kendisini ‘örgütten’ soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu bazı dairelerin devredileceği söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı, yine suç gelirlerini ve malvarlığı kaynağını gizleme çabası içerisinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Soytekin, 21 Ekim 2025 tarihinde tekrar tutuklandı.

İFADESİNİN ARDINDAN İMAMOĞLU'NUN AVUKATI TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Soytekin, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadesinde 7 Mart 2025'te mal varlığına tedbir kararı konulmasının hemen ardından Avukat Mehmet Pehlivan'ı aradığını aynı günün akşamı Mehmet Pehlivan öncülüğünde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, Hüseyin Köksal ve İbrahim Bülbüllü ile ofiste toplandıklarını iddia etmişti. Soytekin, Mehmet Pehlivan'ın konuşmasında, ifadelerde neler konuşulacağının belirlendiğini ve belediye bürokratlarının tutuklanması halinde hepsine maddi yardım yapılacağını, operasyonun siyasi olduğunun söylemesi yönünde öğütlediğini ileri sürmüştü.

EMİR: "DERHAL TAHLİYE EDİLMELİDİR"

Soytekin'in ifadelerinin "tutarsız" bulunması ve yeniden tutuklama kararı verilmesinin ardından CHP'li Murat Emir'den İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan için açıklama geldi.

Emir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, derhal tahliye edilmelidir! Onu, yalan ifadelerle tutuklatan iftiracı Adem Soytekin yeniden tutuklandı. Üstelik Pehlivan’ı cezaevine gönderen dosyayı hazırlayan savcılığın kendisi, bu ifadelerin gerçekle bağdaşmadığını itiraf etti. Bir avukat, müvekkilini savundu diye yalanla hapsedildi. Mehmet Pehlivan’ın yeri mahkemede müvekkilinin yanıdır. Derhal tahliye edilmelidir"Kaynak: DHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

