İBB’ye 5. dalga operasyona CHP’li isimlerden peş peşe tepkiler! Canlı yayında isyan ettiler

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile birlikte başlayan süreçte operasyonlar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 5. dalga bu sabah yaşandı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB İştiraki İSFALT Müdürü Burak Korzay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'DEN 5. DALGAYA İLK TEPKİLER GELDİ!

CHP saflarından İBB'ye düzenlenen 5. dalga operasyonla ilgili ilk tepkiler peş peşe geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir operasyon sonrası Sözcü TV'ye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

"Utanç verici bir noktaya geldi bu iş. Her cuma insanları evinden topluyor, 4 gün boyunca emniyette tutup sonra ellerindeki listeye göre tutuklanıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanımız 1994'ten beri görev yapıyor. O günden onuru ve şerefiyle görev yapan bir başkan. Ne oldu şimdi?

Bu insanların hepsi dürüst insanlar. Ahtapot kollarını o kadar çok açıyor ki muhalefeti çalıştırmayacak hale getiriyor. Tamamen bir darbeyle karşı karşıyayız. Bu 86 milyonun iradesine yapılan şeydir. Türkiye'de o kadar belediye var ama her sabah biz 06.00'da uyanıyoruz.

"ÖZEL GÖRÜŞMELER YAPIYORSUN, 'BUNLARI SÖYLERSEN ÇIKABİLİRSİN' DİYORSUN"

Ben bu insanlarla yıllarca siyaset yapıyoruz. Alıyorsun iş adamlarını, onları ayrı bir koğuşa alıp özel görüşmeler yapıyorsun. Ellerine bir ifade listesi veriyorsun, bunları söylersen çıkabilirsin diyorsun. Olay bu. Bu bir hukuk düzeni değil, mafya düzeni.

"TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİNE DARBE YAPILIYOR"

Bizim parti meclisi üyemiz neden alınıyor. İş artık başka noktaya gidiyor. Türkiye'nin birinci partisine darbe yapılıyor. Anketlerde oyumuz arttıkça soruşturma da artıyor. Halk bu hukuksuz soruşturmaların arkasında değil. Halk bunun kirli bir algı olduğunu biliyor. Utanın yahu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in yaptığı açıklamadan öne çıkanlar.

Yine bir Cumartesi sabahında yeni bir dalga ile karşılaştık. Tabi artık şaşırmıyoruz. Bu 5.dalga dedikleri dalga dalga delil arıyorlar ama bunun böylesine yaygın ve bitmeyen dalgalarla geliyor oluşu dosyanın çökmüş olduğunun ciddi bir göstergesi. Arıyorlar tarıyorlar ama delil bulamıyorlar. Somut bir suç isnadı oluşturacak vakaya ulaşamayınca da ya bitirecekler ya da devam ettirecekler.

"ÇOK ÇARESİZLER"

Şu ana kadarki tutumları bir şekilde delil bulalım anlayışı bunun için 5.dalgayı yaptılar bu sabah belki 15.dalgayı da yapacaklar bilemiyoruz. Çok çaresizler. Bir yolsuzluk soruşturmasında somut tanıklar olur bunun da birkaç kişiyi geçmesi mümkün değildir.

"15. DALGAYI YAPIYORLAR VEYA YAPACAKLAR"

Bu işler yolsuzluklar böyle yüzlerce kişinin yapabileceği bir şey değil ve bu kişiler üzerinden somut, sebepsiz zenginleşme olur. Para hareketi olur, MASAK raporları olur, birinin tapuları artar… Bunların hiç birini bulamadıkça birinci, ikinci, üçüncü, beşinci… Veya 15.dalgayı yapıyorlar veya yapacaklar. Burada yaptıkları biz bir şekilde alalım 50 kişiyi onları bir yıpratalım bir uç yakalayalım. Sonrasında yaptıkları da tutuklu arkadaşlarımızı tehdit ediyorlar. İfadelerde tehdit ediyorlar bir daha buradan çıkamazsın gibi tehditlerle şantajlarla delile ulaşmaya çalışıyorlar. Oysa bir soruşturmada elinizde somut deliller olur."

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre:

Bildiğiniz gibi siyasi amaçlara dayanan yargı süreçleri ile karşı karşıyayız. 19 Mart operasyonu Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği ön seçimin öncesinde gerçekleştirilmişti. Sonrasında da diploma iptali yapılmıştı. Bu kapsamda yine oradan bugüne doğru siyasi amaçlar taşıyan yargı operasyonları ile karşı karşıya kaldık.

"AMAÇ CHP'NİN SİYASİ FAALİYETLERİNİ FELÇ ETMEK"

Kimse tabi yargılanamaz değil. Bütün yargı süreçlerinin gerçekleştirilmesinin usulleri vardır. Defalarca belediye başkanlarına kamu çalışanlarına yönelik soruşturmalar olmuştur ama böyle şafak baskınları gerçekleştirilen çok büyük sayılarda kişilerin cezaevlerine konulduğu operasyonlar ilk defa yapılıyor. Operasyonların temel amacı CHP’nin siyasi faaliyetlerini felç etmek ve Türkiye’de bir demokrasiden uzaklaşmış Türkiye manzarasını yaratmak. Bu operasyon önceki operasyonlar gibi Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi amaçlar taşıyan bir operasyondur."

CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Başlatılan soruşturmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olağanüstü toplantı kararı aldı. Milletvekilleri, İBB Grup Yönetimi ve ilçe başkanlarının CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyor.