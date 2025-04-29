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İBB'ye yönelik ikinci operasyonda yeni gelişme! 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında içlerinde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Operasyonun ikinci ayağında ise gözaltına alınan 48 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık 30 kişi hakkında tutuklama, 18 kişi adli kontrol kararı istedi.

İBB'ye yönelik ikinci operasyonda yeni gelişme! 30 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı verilen 53 şüpheliden 52'si İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

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Bu sabah, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 48 şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

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30 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 18'i için adli kontrol talep edilirken, 30 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (DHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturma ibb
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