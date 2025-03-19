İBB’ye yapılan operasyon sonrası CHP teyakkuza geçti! Saat verip çağrı yaptılar…

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüze yakın kişinin özetle 'terör' ve 'örgütlü suçlar' iddialarıyla gözaltına alınması sonrası harekete geçti.

Ana muhalefet lideri Özgür Özel gelişmenin ardından megakente giderek İmamoğlu'nun ailesiyle bir araya gelirken parti de destekçilerine sosyal medya hesapları üzerinden çağrı yaptı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız; baba ocağında buluşuyoruz. Saat 14.00’te Genel Merkezimizde, il ve ilçe örgütlerimizde olacağız."

Bu noktada İstanbul özelinde valiliğin sabah saatlerinde şehir genelinde toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını hatırlatmakta fayda var.

'BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDEKİ PARTİ BİNALARINA DAVET EDİYORUZ'

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel de şunları kayda geçirdi: