İBB’ye yapılan operasyon sonrası CHP teyakkuza geçti! Saat verip çağrı yaptılar…

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüze yakın kişinin özetle 'terör' ve 'örgütlü suçlar' iddialarıyla gözaltına alınması sonrası harekete geçti.
Ana muhalefet lideri Özgür Özel gelişmenin ardından megakente giderek İmamoğlu'nun ailesiyle bir araya gelirken parti de destekçilerine sosyal medya hesapları üzerinden çağrı yaptı.
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız; baba ocağında buluşuyoruz. Saat 14.00’te Genel Merkezimizde, il ve ilçe örgütlerimizde olacağız."
Bu noktada İstanbul özelinde valiliğin sabah saatlerinde şehir genelinde toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını hatırlatmakta fayda var.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel de şunları kayda geçirdi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza uygulanan hukuksuzlukları büyük bir dikkatle takip ediyoruz.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızı ise CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz.
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