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  4. İBB’ye yapılan operasyon sonrası CHP teyakkuza geçti! Saat verip çağrı yaptılar…

İBB’ye yapılan operasyon sonrası CHP teyakkuza geçti! Saat verip çağrı yaptılar…

19.03.2025 12:46
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası harekete geçerek 'toplanma' çağrısı yaptı: "Baba ocağında buluşuyoruz. Saat 14.00’te Genel Merkezimizde, il ve ilçe örgütlerimizde olacağız."

İBB’ye yapılan operasyon sonrası CHP teyakkuza geçti! Saat verip çağrı yaptılar…

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüze yakın kişinin özetle 'terör' ve 'örgütlü suçlar' iddialarıyla gözaltına alınması sonrası harekete geçti.

Ana muhalefet lideri Özgür Özel gelişmenin ardından megakente giderek İmamoğlu'nun ailesiyle bir araya gelirken parti de destekçilerine sosyal medya hesapları üzerinden çağrı yaptı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız; baba ocağında buluşuyoruz. Saat 14.00’te Genel Merkezimizde, il ve ilçe örgütlerimizde olacağız."

Bu noktada İstanbul özelinde valiliğin sabah saatlerinde şehir genelinde toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını hatırlatmakta fayda var.

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'BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDEKİ PARTİ BİNALARINA DAVET EDİYORUZ'

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel de şunları kayda geçirdi:

  • "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza uygulanan hukuksuzlukları büyük bir dikkatle takip ediyoruz.

  • Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızı ise CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz.

  • Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00'da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir." Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Özgür Özel CHP haberler
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