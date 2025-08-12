HABER

İBB'ye yönelik yeni operasyon! 14 gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik bir operasyon daha düzenlendi. 14 gözaltı kararı çıkarılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı bir kişi ise firari. Sabah düzenlenen operasyonun reklam ihaleleriyle ilgili olduğu belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

YENİ OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında operasyonlar sürüyor. Belediyeye 19 Mart'tan bu yöne 7 operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde jandarma belediyeye reklam ihaleleriyle ilgili yeni bir operasyon başlattı.

13 GÖZALTI BİR FİRARİ

Jandarmanın belediyeye yönelik düzenlendiği ikinci operasyonda, reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 şüpheli gözaltına alındı. Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu ifade edildi.

97 TUTUKLU

Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

