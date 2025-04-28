İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Adem Şanlısoy'un ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 52 şüpheliden biri olan Şanlısoy'un Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 21 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.

Şanlısoy, "İBB tarafından ürün/hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı?" sorusuna, "İBB tarafından herhangi bir ihaleye ve ihale sürecine katılmadım. Ancak çalışmış olduğu kurum olan İSKİ de yanlış hatırlamıyorsam 2005 yıllarında tabela yaptırma ihalesine katılmış olabilirim. Bunun dışında herhangi bir ihale sürecinde bulunmadım. Teknik olarak 'İSKİ'nin İBB ihalesine katılması mevzuata uygun değildir.' diye biliyorum." beyanını verdi.

Şüpheli Şanlısoy'a, "Tanpa Madencilik" ile "Transport ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi" isimli firmanın sahibi müşteki M.E'nin "Pendik Kurnaköy'deki eski maden sahasının rehabilitasyonu için ilgili resmi kurumlara gerekli işlemleri yaptıklarını, başvurdukları İBB'nin ise zorluk çıkardığını, fiiliyatta ortağı olan İ.Ö'yü soruşturmada şüpheli Fatih Keleş'e yönlendirip para verirse talep hakkında karar vereceklerinin bildirildiğine" ilişkin iddiaları aktarıldı.

M.E'nin ara dönemde tanımadığı kişilerin kendilerine yönlendirildiği, "450 bin dolar vermesi halinde işinin çözüleceğini" söyledikleri, "Ben Fatih Keleş'i tanımam. Ancak iş yapan çoğu insan gibi ben de adını duydum. Kendisi İmamoğlu'nun kasası olarak bilinir ve belediyeyle işi olan insanlar Fatih Keleş'e para vermeden işlerini yapamazlar. Çevrede kafa kopartan Fatih diye anılır." şeklindeki beyanlarına Şanlısoy tarafından cevap verildi.

Müşteki M.E'yi, İSKİ'ye müracaat eden "Tanpa Madencilik AŞ" isimli firmanın sahibi olarak tanıdığını, söylediği şeylerin yalan ve iftira olduğunu, müştekinin 2021 yılında firmasının adıyla Pendik Kurna Mahallesi'ndeki parselde rehabilitasyon çalışması yapmak istediği için dilekçeyle izin istediğini kaydeden Şanlısoy, beyanına şöyle devam etti:

"Havza Mevzuatı doğrultusunda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bu parselde ruhsat yetkisinin ve rehabilitasyon projesi yapma yetkisinin kimde olduğu tarafımızca yazılı olarak soruldu. MAPEG cevabında, söz konusu firmaya 2018 tarihinde 1 yıl süre verilerek rehabilitasyon çalışmasını yapmalarını istediğini ancak adı geçen firmanın 1 yıl içinde sahada işletme güvenliğine yönelik tedbirlerin, çevre uyum çalışmalarının tamamlanmadığı hatta hiç başlamadığı ve verilen sürenin 2019 tarihinde sona erdiği bilgisini vermiştir. Buna istinaden talebe olumsuz görüş verilmiştir. Bu sefer Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından 2023 tarihinde söz konusu parselde rehabilitasyon amaçlı toprak dolgu yapılmak istendiğinden Tanpa Madencilik AŞ'ye kiralanmasına yönelik İSKİ görüşü sorulmuştur. Biz de 2023 tarihinde MAPEG'den yeniden sahanın ruhsat yetkisinin kimde olduğunu, Tanpa Madencilik AŞ'nin sahada yetkilendirilip yetkilendirilmediğini, daha önceki yazılarında adı geçen firmanın yetkisinin iptal edildiğinin bildirildiği yazısı da eklenerek rehabilitasyon projesi yapma yetkisinin kimde olduğu yeniden sorulmuştur. MAPEG cevabi yazısında, daha önce yazdığı gibi firmaya 2018 tarihinde bir yıl süre verilerek rehabilitasyon yapılmasını istedikleri ancak adı geçen firma süresi içinde sorumlulukları yerine getirmediğinden 2019 tarihinde ruhsat hukukunun sona erdiğini tekrar etmiştir. Ayrıca yazısında MAPEG, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2021 tarihinde ilgili parsele ilişkin rehabilitasyon amaçlı dolgu döküm talebinin yapıldığını ve 2021 tarihinde İBB'ye uygun görüş verdiklerini, görüşün akıbetiyle ilgili olarak adı geçen belediyeden bilgi alınması gerektiğini ifade etmiştir. 2023 tarihli yazıyla İBB'ye konunun akıbetini sorduk. Bu alanda rehabilitasyon amaçlı bir tasarrufta bulunup bulunmayacakları konusunda kurum görüşü istenmiştir. İBB, söz konusu taşınmaz üzerinde rehabilitasyon amaçlı dolgu projesinin kendileri tarafından uygulanacağı bilgisini vermiştir. 2023 tarihinde Milli Emlak Daire Başkanlığı, İBB tarafından rehabilitasyon projesinin uygulanacağından bu projenin kamu kurumları tarafından yapılmasının daha doğru olacağı görüşünü bildirmiştir."

Bunun üzerine, 2023'te Valiliğe söz konusu projenin Tanpa Madencilik AŞ tarafından yapılmasının uygun görülmediğini belirten Şanlısoy, "Genel Müdür Yardımcımız Begüm Çelikdelen başkanlığında ilgili firma yetkililerinin talebi üzerine yapılan toplantıda alınan karar gereği konu yeniden MAPEG'den görüş sorulması kararlaştırılmıştır. 2023 tarihinde yeniden daha önceki yazıları da bildirilerek görüşünün netleştirilmesi talep edilmiştir. MAPEG, 2023 tarihli cevabi yazısında, işletme ruhsatının 2018 tarihinde iptal edildiğini ve halihazırda ruhsat hukukunun devam etmediği yönündeki görüşünü üçüncü kez tekrar etmiştir. Adı geçen firmaya yeniden olumsuz görüşümüz bildirilmiştir. 2024 tarihinde firma yeniden izin talebinde bulunmuştur. Bu sefer İSKİ Hukuk Müşavirliğinden konunun tüm boyutları incelenerek konuya ilişkin hukuki mütalaa talep edilmiştir. 2024 tarihinde hukuk müşavirliği hukuki mütalaasında daha önce adı geçen firmaya verilen görüşlerimizin hukuki açıdan uygunluğunu teyit etmiştir. Bunun üzerine firmaya olumsuz görüşümüz yeniden verilmiştir." beyanına yer verdi.

Hukuki süreçlerde firma yetkilisi olduğunu söyleyen İ.Ö'nün konuyu takip ettiğini belirten Şanlısoy, şu ifadeleri kullandı:

"Firma sahibi olan M.E'yle sadece Begüm Çelikdelen başkanlığında yapılan toplantıda karşılaşılmıştır. İ.Ö'nün Ekrem İmamoğlu'nun akrabası ve yeğeni olduğunu iddia ederek konuyu takip etmeye çalışmış, akrabalık ve siyasi yakınlık ilişkileri iddiasıyla İSKİ'den olumlu görüş almaya çalışmış. Biz çalışanlar, güya Ekrem İmamoğlu'yla korkutarak hakkı olmayanı talep etmekte ısrarcı olmuştur. Ancak istediğini alamayınca Begüm Çelikdelen ve Şafak Başa'yı tehditlere başladı. Bunun üzerine İSKİ kurumuna girişi yasaklanarak, kişi kara listeye alınmıştır. Şahıs bir keresinde İSKİ'ye gelerek benim için 'Onun ev adresini biliyorum. Aile durumunu ve yakınlarının nerede çalıştığını biliyorum. Artık ne olacaksa olsun. Kan akacak, Yeter artık. Ben, Trabzon'da 50 kişiyi zor tutuyorum.' sözleri sebebiyle İSKİ'ye polis ekipleri çağrıldı. Şahsın alkollü olduğu anlaşıldı."

Şüpheli Şanlısoy, firma sahibi M.E'nin 1 Mart 2023'te dolgu yapılmak istenen parselin ekran fotoğrafı üzerine "Burada birine bir şey olursa sorumlusu Ekrem İmamoğlu, daire başkanı Adem Şanlısoy ve İSKİ Havza Müdürü Canan Hanım sorumludur." şeklinde paylaşım yaparak kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü.

İş takipçisi İ.Ö'nün İSKİ'nin güvenliğinde olay çıkartmasının ardından müşteki M.E'nin kendisine "Sayın müdürüm şimdi bir haber aldım. Ben Tanpa Madencilik'in sahibiyim. İ.Ö, bizim evrakların takipçisiydi. 'İzinleri alırım.' demişti. Bu yüzden evrak takibini ona vermiştik. Ama yaklaşık 1 senedir alamadığı için geçen hafta içinde işine son verdim. Bu konuda asla yetkisi yok. Bugün tatsızlık olmuş. Ne şirketin ne de benim bir bilgimiz yok. Bu olay şirketimizi bağlamıyor." şeklinde mesaj attığını aktaran Şanlısoy, iddiaların müştekinin "kanunsuz görüşü" alamayan firmanın ve ilgililerin intikam alma maksadından başka bir şey olmadığını ifade etti.

Dosyada, müşteki İ.Ö'nün, 2023 yılı Ocak ayında Tampa Madencilik'e ait rehabilite projesi uygulaması için 3 ay geçmesine rağmen Su Havzaları Koruma Daire Başkanlığından bir görüş gelmediğinden ilgili Daire Başkanı Adem Şanlısoy'a gittiğini, her seferinde kendisini oyaladığını, bekletilme neticesi gittiği İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın "Fatih Keleş'in yanına git, ne veriyorsan ver. Senin işini ancak o çözebilir. Fatih Keleş bize talimat verirse 10 dakikaya yazı hazırlarız.' şeklindeki iddiaları da aktarıldı.

İ.Ö'nün beyanında, daha önce tanıştıkları Ekrem İmamoğlu'yla Trabzon'a geldiğinde bir otelde iki kez görüştüğü, Şafak Başa'nın teklifini aktardığı, İmamoğlu'nun "Sen genel müdüre küfür edip, yumruk atmışsın." dediği, İSKİ'de yapılan haksızlıkları tek tek kendisine anlattığında "konuyu inceleteceğini" söylediği iddiaları da yer aldı.

Müşteki İ.Ö'nün, "Ben araya Ali Nuhoğlu'nu da sokmama rağmen sorun çözülemedi. Meğerse bunlar zaten Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Ongun beraber hareket ediyorlarmış. Kurdukları bu yapı üzerinden insanlardan rüşvet topluyorlarmış. Ben, bu rüşveti vermediğimden dolayı iki yıldır mağdur durumdayım. Geçen haftaki Ekrem İmamoğlu ile Trabzon'daki görüşmemizde ise yine beni oyalayıcı sözler söyledi." şeklindeki iddiaları Şanlısoy'a soruldu.

Müşteki İ.Ö'nün Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Ali Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun'la yaptığı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olmadığını öne süren Şanlısoy, İmamoğlu dışında kimseyi tanımadığını söyledi.

Şanlısoy, bu soruşturmayla ilişkilendirilmelerinin en önemli nedenlerinden birisinin Sazlıdere İçme Suyu Havzası'nda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan, ruhsatsız olan 24 bin konut inşaatı için tutanakla işlem yapmış olmalarından kaynaklandığını savundu.

Hiçbir şekilde yasalara ve havza mevzuatına aykırı bir işlem yapmadığını kaydeden Şanlısoy, herhangi bir suç işlemediğini savundu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır