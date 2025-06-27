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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İFADE VERDİLER

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.

İki şüpheli, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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soruşturma ibb tahliye
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