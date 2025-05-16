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İbrahim Kom için havadan da arama çalışması başlatıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Nicir Kom için hava destekli arama çalışmaları devam ediyor.

İbrahim Kom için havadan da arama çalışması başlatıldı

Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi’nde 7 gün önce akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Nicir Kom için arama tarama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalara Yüksekova Tümen Komutanlığı ise helikopterle destek verdi.

Ekipler, debisi yüksek suda çalışmalarını sürdürürken, Irak sınırına kadar geniş bir alanda tarama yapıyor.

(İHA)

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Hakkari
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