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İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiasıyla İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlattı.

İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiasıyla eski AK Parti Milletvekili, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine ‘@ibrahimmturhan2’ adlı hesap kullanıcısı olan İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır"

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma
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