İç çamaşırına kadar soyundu! Mersin'de sokakta anadan üryan dolaşan Rus ağızları açık bıraktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yalnız yaşayan Rusya vatandaşı O.P., iddiaya göre aşırı alkol alıp sokağa çıktı. Şahıs sokakta önce üstünü, sonra da pantolonunu ve iç çamaşırını çıkardı.
O.P., sokakta dolaşmaya başlarken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Bir süre sonra evine giden O.P., vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.
O.P.’nin komşularından Hamza Gürgenç, “Mahallemize yaklaşık 3 yıl önce taşındı. Çok iyi biriydi ama son zamanlarda çok alkol aldığını görüyorduk. Son olarak sokaklarda çıplak durumda dolaştığını görünce şaşırdık. Sanırım savaşta ailesini kaybetmiş ve Türkiye’ye gelmiş" dedi.
