HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İç çamaşırına kadar soyundu! Mersin'de sokakta anadan üryan dolaşan Rus ağızları açık bıraktı

İçerik devam ediyor

Mersin'de bir sokakta 'pes' dedirten görüntüler sahne buldu. Rusya vatandaşı O.P. (30) sokakta iç çamaşırını çıkarıp çırılçıplak dolaştı. Kameraya da yansıyan o anlar görenleri şaşkına çevirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yalnız yaşayan Rusya vatandaşı O.P., iddiaya göre aşırı alkol alıp sokağa çıktı. Şahıs sokakta önce üstünü, sonra da pantolonunu ve iç çamaşırını çıkardı.

İç çamaşırına kadar soyundu! Mersin de sokakta anadan üryan dolaşan Rus ağızları açık bıraktı 1

TUHAF ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O.P., sokakta dolaşmaya başlarken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İç çamaşırına kadar soyundu! Mersin de sokakta anadan üryan dolaşan Rus ağızları açık bıraktı 2

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bir süre sonra evine giden O.P., vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İç çamaşırına kadar soyundu! Mersin de sokakta anadan üryan dolaşan Rus ağızları açık bıraktı 3

KOMŞUSU KONUŞTU: "SOKAKLARDA ÇIPLAK DOLAŞTIĞINI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

O.P.’nin komşularından Hamza Gürgenç, “Mahallemize yaklaşık 3 yıl önce taşındı. Çok iyi biriydi ama son zamanlarda çok alkol aldığını görüyorduk. Son olarak sokaklarda çıplak durumda dolaştığını görünce şaşırdık. Sanırım savaşta ailesini kaybetmiş ve Türkiye’ye gelmiş" dedi.

İç çamaşırına kadar soyundu! Mersin de sokakta anadan üryan dolaşan Rus ağızları açık bıraktı 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı? Peş peşe açıkladı: Hafta sonu kar yağacak mı?
İzmir'de korku dolu anlar! Kamyonun önünde 100 metre böyle sürüklendiİzmir'de korku dolu anlar! Kamyonun önünde 100 metre böyle sürüklendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mersin çıplak rus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.