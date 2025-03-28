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İç sularda av yasağı 1 Nisan'da başlıyor

28.03.2025 09:43
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tüm göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay ve dere gibi tüm iç sularda su ürünleri avcılığının 1 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

İç sularda av yasağı 1 Nisan'da başlıyor

Müdür Sağlam yaptığı açıklamada, "Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına, doğal balık stoklarının olumsuz etkilenmesine neden olmaktayken, sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin koruması için her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile mümkündür. Su ürünleri av yasağı denetimleri il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli teknik personel, emniyet ve jandarma personeli ile belediye zabıtaları tarafından yapılmakta olup, ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. İç sularda; sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanması yasak kapsamında olup, av yasağının başlaması ile birlikte balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Av yasağının sona ereceği 1 Temmuz 2025 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılması, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurması da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır" dedi.

"STOK TESPİT BELGESİ BULUNDURULMALI"

Müdür Sağlam şunları söyledi:

"Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında stok tespit belgesi bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir. Başta balıkçılarımız olmak üzere, tüm halkımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini, av yasaklarına uymaksızın yasak dönemde avcılık yapanları en yakın il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize, jandarma, emniyet ve belediye zabıta teşkilatına haber vermeleri ve balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkânı verilmesi gerekiyor. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan - 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Samsun sınırları içerisinde bulunan Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde bulunan Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra, derbent, susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde il ve ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrolörlerince denetimlerin yapılacak."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Samsun av sezonu
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