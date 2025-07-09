Mediazone, native reklamı yalnızca reklamı doğrudan yerleştirme olarak görmüyor. Her yayıncının editoryal tarzına uygun biçimde, yaratıcı senaryolarla, kullanıcıyı yormadan mesajı veren içerikler sunuyor. Onedio'daki mizahi testten Webtekno'daki karşılaştırmalı analiz içeriğine kadar farklı formatlarla reklamlarınız içeriğin bir parçası haline getiriyor.

ONEDIO'DA NATIVE REKLAM FORMATLARI NASIL KURGULANIR?

Onedio, Z kuşağının yoğun ilgi gösterdiği bir mecra olduğundan dolayı native içerikler genelde test, anket, gifli liste, sosyal medya referanslı başlıklar üzerinden ilerler. Bu formatlar hem dikkat çeker hem de reklam mesajını güldürerek, ilgilendirerek verir. Mesela, bir temizlik ürünü tanıtılacaksa, 'Senin Temizlik IQ'n Kaç?' gibi bir testle kullanıcının ilgisi çekilir ve test sonuçlarında ürün önerilir. Veya 'Mutlu İnsanların X Özelliği' gibi liste içeriklerle marka deneyimi aktarılır. Kullanıcı içeriği okur, güler, eğlenerek marka ile etkileşime geçer.

MYNET'TE NATIVE REKLAMLAR NASIL ÇALIŞIR?

Mynet, daha geneli hedefleyen bir yayıncı olduğu için native içerikler burada gündelik hayat tüyosu tarzında formatlarla ilerler. Yaşam, gündem, magazin ve pratik bilgilerle kurgulanan içeriklerin arasına markalar dikkat çekmeden entegre edilir. Örnek vermek gerekirse, bir seyahat uygulaması için 'Tatili Ucuza Getirmenin 7 Akıllıca Yolu' gibi bir yazı oluşturulur. Yazının içinde uygulamayla yapılabilecek erken rezervasyon avantajları gibi detaylar ayrıntılarıyla eklenir. Mynet'teki bu tür içerikler okura bilgi verirken aynı zamanda markanın da fayda sunmasını sağlamış olur.

WEBTEKNO'DA NATIVE REKLAM KULLANICIYA NASIL SUNULUR?

Webtekno’nun kitlesi teknoloji bilinci yüksek, detay sever ve karşılaştırma yaparak karar alan kullanıcılardan oluşmakta. Bu nedenle de native reklamlar teknik anlatımı sadeleştirerek, bilgi odaklı formatlarla sunulur. Örnek olarak 'Kablosuz Kulaklık Alacaklar İçin 2025 Model Kıyaslaması' şeklinde bir yazı hazırlanabilir. İçerikte marka ürünü, teknik özellikleriyle doğrudan içeriğin bir parçası olmuş olur ve reklam, satılmak için konmuş bir öğe olmaktan çıkmış olur. Haliyle de karşılaştırılan bir seçenek haline gelir.

YEMEK.COM'DA NATIVE REKLAMLAR NASIL ŞEKİLLENİR?

Yemek yapmayı sevenlerin uğrak noktası olan Yemek.com, tarif anlatımının ötesine geçerek ev atmosferini anlatan bir yayıncı olduğu için native içerikler de bu ruhu fazlasıyla taşır. Burada reklama dair her unsur bir sofra deneyiminin içine yerleştirilir. '3 Malzemeli Tatlılarla Hazırlanan Pratik Bayram Menüsü' içeriğinde, sponsor marka olan bir gıda ürünü tarife dahil edilir. Tarifin sonunda ürünü markette bulabileceğiniz bilgisi de verilir.

HİSSENET'TE NATIVE REKLAMLAR NASIL KURGULANIR?

Hissenet, finans ve yatırım odaklı bir platform olduğu için native içerikler burada doğrudan bilgi odaklı ve ciddi formatta kurgulanır. Hedef kitlenin formuna uygun içeriklerle farkını ortaya koyar. Hazırlanan içerikte teknik analiz uygulaması sponsor olarak yer alabilir. Kullanıcı da bu reklamı, analizi kolaylaştıran bir kaynak olarak algılamış olur.

TV EKSTRA'DA REKLAMLAR NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİYOR?

TV Ekstra neden farklı? Adreslenebilir reklamcılık anlayışıyla hareket eden TV Ekstra, reklamları izleyici profiline göre hedefleyerek markalara maksimum verim sağlıyor. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Son teknolojik altyapısı sayesinde, her kullanıcıya özel reklam gösterimi yapılabiliyor. Reklamlar kesinlikle her kişiye ayrı gösterilmiyor, bunun yerine kişiselleştirilmiş şekilde sunuluyor.

MEDIAZONE NATIVE FORMATLARI KİMLER İÇİN UYGUN?

Hızlı tüketim ürünleri

Teknoloji ürünleri

Gıda ve mutfak eşyaları

Fintech ve dijital bankacılık

Seyahat, eğitim ve dijital servisler

Mediazone’un native reklam stratejisi, reklamın dikkat çekmeden çekmesini sağlayan çok önemli bir silaha sahip. Kullanıcılar reklama değil, içeriğe tıklar ama içeriğin içinde reklam mesajı zaten vardır.

Tüm bunların yanında Mediazone reklam için hangi teknolojilerden faydalanıyor? Hemen anlatalım.

Mediazone içerikleri yapay zekaya göre optimize ediliyor. Geniş Dil Modelleri (LLM'ler) ve GEO stratejilerinin faydası sayesinde üretilen içerikler arama motorlarının yanı sıra yapay zeka sonuçlarında da ön sırada yer alıyor. GEO ile yapay zeka görünürlüğü dikkate alınarak hazırlanan reklamlar hem daha akıllıca yerleştiriliyor hem de kullanıcı karşısına daha doğal şekilde çıkmış oluyor.