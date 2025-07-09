HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları

Native reklamlar, kullanıcı deneyimini bölmeden, ziyaret edilen platformun içerik formatına uyum sağlayan reklam türleri. Yani bur formatlarla kullanıcı reklama maruz kaldığını fark etmeden markayla etkileşime geçebiliyor. Geleneksel banner ya da pop-up reklamlarda dikkat dağınırken, native reklamlarda dikkat, içeriğin akışında kalıyor. Haliyle de otomatik olarak etkileşim artıyor ve marka etkisini daha pozitif hale getiriyor.

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları
Enes Çırtlık

Mediazone, native reklamı yalnızca reklamı doğrudan yerleştirme olarak görmüyor. Her yayıncının editoryal tarzına uygun biçimde, yaratıcı senaryolarla, kullanıcıyı yormadan mesajı veren içerikler sunuyor. Onedio'daki mizahi testten Webtekno'daki karşılaştırmalı analiz içeriğine kadar farklı formatlarla reklamlarınız içeriğin bir parçası haline getiriyor.

ONEDIO'DA NATIVE REKLAM FORMATLARI NASIL KURGULANIR?

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları 1

Onedio, Z kuşağının yoğun ilgi gösterdiği bir mecra olduğundan dolayı native içerikler genelde test, anket, gifli liste, sosyal medya referanslı başlıklar üzerinden ilerler. Bu formatlar hem dikkat çeker hem de reklam mesajını güldürerek, ilgilendirerek verir. Mesela, bir temizlik ürünü tanıtılacaksa, 'Senin Temizlik IQ'n Kaç?' gibi bir testle kullanıcının ilgisi çekilir ve test sonuçlarında ürün önerilir. Veya 'Mutlu İnsanların X Özelliği' gibi liste içeriklerle marka deneyimi aktarılır. Kullanıcı içeriği okur, güler, eğlenerek marka ile etkileşime geçer.

MYNET'TE NATIVE REKLAMLAR NASIL ÇALIŞIR?

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları 2

Mynet, daha geneli hedefleyen bir yayıncı olduğu için native içerikler burada gündelik hayat tüyosu tarzında formatlarla ilerler. Yaşam, gündem, magazin ve pratik bilgilerle kurgulanan içeriklerin arasına markalar dikkat çekmeden entegre edilir. Örnek vermek gerekirse, bir seyahat uygulaması için 'Tatili Ucuza Getirmenin 7 Akıllıca Yolu' gibi bir yazı oluşturulur. Yazının içinde uygulamayla yapılabilecek erken rezervasyon avantajları gibi detaylar ayrıntılarıyla eklenir. Mynet'teki bu tür içerikler okura bilgi verirken aynı zamanda markanın da fayda sunmasını sağlamış olur.

WEBTEKNO'DA NATIVE REKLAM KULLANICIYA NASIL SUNULUR?

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları 3

Webtekno’nun kitlesi teknoloji bilinci yüksek, detay sever ve karşılaştırma yaparak karar alan kullanıcılardan oluşmakta. Bu nedenle de native reklamlar teknik anlatımı sadeleştirerek, bilgi odaklı formatlarla sunulur. Örnek olarak 'Kablosuz Kulaklık Alacaklar İçin 2025 Model Kıyaslaması' şeklinde bir yazı hazırlanabilir. İçerikte marka ürünü, teknik özellikleriyle doğrudan içeriğin bir parçası olmuş olur ve reklam, satılmak için konmuş bir öğe olmaktan çıkmış olur. Haliyle de karşılaştırılan bir seçenek haline gelir.

YEMEK.COM'DA NATIVE REKLAMLAR NASIL ŞEKİLLENİR?

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları 4

Yemek yapmayı sevenlerin uğrak noktası olan Yemek.com, tarif anlatımının ötesine geçerek ev atmosferini anlatan bir yayıncı olduğu için native içerikler de bu ruhu fazlasıyla taşır. Burada reklama dair her unsur bir sofra deneyiminin içine yerleştirilir. '3 Malzemeli Tatlılarla Hazırlanan Pratik Bayram Menüsü' içeriğinde, sponsor marka olan bir gıda ürünü tarife dahil edilir. Tarifin sonunda ürünü markette bulabileceğiniz bilgisi de verilir.

HİSSENET'TE NATIVE REKLAMLAR NASIL KURGULANIR?

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları 5

Hissenet, finans ve yatırım odaklı bir platform olduğu için native içerikler burada doğrudan bilgi odaklı ve ciddi formatta kurgulanır. Hedef kitlenin formuna uygun içeriklerle farkını ortaya koyar. Hazırlanan içerikte teknik analiz uygulaması sponsor olarak yer alabilir. Kullanıcı da bu reklamı, analizi kolaylaştıran bir kaynak olarak algılamış olur.

TV EKSTRA'DA REKLAMLAR NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİYOR?

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları 6

TV Ekstra neden farklı? Adreslenebilir reklamcılık anlayışıyla hareket eden TV Ekstra, reklamları izleyici profiline göre hedefleyerek markalara maksimum verim sağlıyor. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Son teknolojik altyapısı sayesinde, her kullanıcıya özel reklam gösterimi yapılabiliyor. Reklamlar kesinlikle her kişiye ayrı gösterilmiyor, bunun yerine kişiselleştirilmiş şekilde sunuluyor.

MEDIAZONE NATIVE FORMATLARI KİMLER İÇİN UYGUN?

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları 7

  • Hızlı tüketim ürünleri
  • Teknoloji ürünleri
  • Gıda ve mutfak eşyaları
  • Fintech ve dijital bankacılık
  • Seyahat, eğitim ve dijital servisler

Mediazone’un native reklam stratejisi, reklamın dikkat çekmeden çekmesini sağlayan çok önemli bir silaha sahip. Kullanıcılar reklama değil, içeriğe tıklar ama içeriğin içinde reklam mesajı zaten vardır.

Tüm bunların yanında Mediazone reklam için hangi teknolojilerden faydalanıyor? Hemen anlatalım.

Mediazone içerikleri yapay zekaya göre optimize ediliyor. Geniş Dil Modelleri (LLM'ler) ve GEO stratejilerinin faydası sayesinde üretilen içerikler arama motorlarının yanı sıra yapay zeka sonuçlarında da ön sırada yer alıyor. GEO ile yapay zeka görünürlüğü dikkate alınarak hazırlanan reklamlar hem daha akıllıca yerleştiriliyor hem de kullanıcı karşısına daha doğal şekilde çıkmış oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
75 ülkenin vatandaşlarına vize serbestliği!75 ülkenin vatandaşlarına vize serbestliği!
Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Annesinden korkunç ifadeDondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Annesinden korkunç ifade

Anahtar Kelimeler:
Mediazone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti

ATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti

Erdoğan'dan "İmamoğlu" talebine yeşil ışık!

Erdoğan'dan "İmamoğlu" talebine yeşil ışık!

PKK silah bırakıyor! Yer ve tarih belli oldu! DEM Parti’den açıklama geldi: ‘Orada olup tanıklık edeceğiz!’

PKK silah bırakıyor! Yer ve tarih belli oldu! DEM Parti’den açıklama geldi: ‘Orada olup tanıklık edeceğiz!’

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: 'Seçim kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında yapılacaktır, Bay Özgür'

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: 'Seçim kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında yapılacaktır, Bay Özgür'

Fenerbahçe'de Szymanski'nin yerine Asensio geliyor! Bonservis ücreti bile belli oldu

Fenerbahçe'de Szymanski'nin yerine Asensio geliyor! Bonservis ücreti bile belli oldu

132 bin liralık bordrolar paylaşılmıştı! İzmir'de ikinci kriz: Yeni eylem başladı

132 bin liralık bordrolar paylaşılmıştı! İzmir'de ikinci kriz: Yeni eylem başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.