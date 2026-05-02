İçerisinden elektrik kabloları geçen leylek yuvası yeniden kuruldu

Aydın'ın Söke ilçesinde içerisinden elektrik kabloları geçen leylek yuvası, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile elektrik dağıtım şirketi işçileri tarafından güvenli bir metal platformun üzerine yeniden kuruldu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Böylece hem yangın riskini engelledik hem de leyleklerin ve yumurtadan çıkacak olan yavruların hayatını kurtarmış olduk" dedi.

Söke'ye bağlı Sazlı Mahallesi'ne geçen hafta üremek için gelen bir çift leylek, yuvalarını mahalledeki bir beton elektrik direğinin üzerine kurdu. Bir süre sonra yuvanın içerisinden elektrik tellerinin geçtiğini fark eden bölge sakinleri, durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yuvanın güvenli hale getirilmesi için elektrik dağıtım şirketinden teknik ekip ve metal platform talebinde bulundu.

YUVADAKİ YUMURTALAR ÖZENLE TAŞINDI

Leyleklerin yuva yaptığı beton elektrik direğine çıkan Sürücü, yavruların çıkacağı yumurtaları sıcak bir havluya sarıp, anne leyleğin de görebileceği bir alana taşıdı. Elektrik şirketinin teknik ekibi de beton elektrik direğinin üzerine metal platformu monte etti. Çevreden toplanan çalılarla yuvanın yeniden kurulmasından sonra içerisine yumurtalar dikkatlice yerleştirildi. Bir süre beton elektrik direği üzerinde uçan leyleklerden dişi olanının yuvaya konup, yumurtaları kontrol ettiği ve kuluçkaya yattığı görüldü.

'ÜREMEK İÇİN GELEN LEYLEK SAYISINDA ARTIŞ VAR'

Söke'ye son dönemde üremek için gelen leylek sayısında artış olduğunu belirten Bahattin Sürücü, "Bilim danışmanımız EGE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş’la görüştükten sonra yuvayı güvenli hale getirmek için harekete geçtik. Bize Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Söke Şefliği ekipleri de yardımcı oldu. Yuvayı güvenli hale getirmekle hem yangın riskini engelledik hem de leyleklerin ve yumurtadan çıkacak olan yavruların hayatını kurtarmış olduk. Hepimiz leyleklerin artık daha güvenli bir yuvada olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

