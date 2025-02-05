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İçi yolcu dolu otobüs 25 metreden yuvarlandı! 10'u ağır 28 yaralı... Çok sayıda ekip sevk edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2025 08:49
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Antalya'da can pazarı.. Gazipaşa'da içi yolcu dolu otobüs 25 metrelik şarampole yuvarlandı. Bazı yaralı yolcular oradan yola çıkmaya çalıştı. İlk belirlemelere göre 10'u ağır 28 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İçi yolcu dolu otobüs 25 metreden yuvarlandı! 10'u ağır 28 yaralı... Çok sayıda ekip sevk edildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada 10’u ağır, 28 kişi yaralandı.

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DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Mersin yönüne giden Nihat Taşdemir yönetimindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü girdiği virajda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metreden yuvarlandı. Bir ağaca çarpıp duran otobüste can pazarı yaşandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada otobüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı. Bazı yolcular yaralı halde yola çıkmaya çalıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

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50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi, 15 itfaiye ekibi yaralılara müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, çalışmaları yerinde takip edip, ekipleri yönlendirdi.

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Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza otobüs
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