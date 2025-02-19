İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: HÜCRE-13 operasyonu kapsamında 19 gözaltı, 77 adet silah ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü operasyonda, 30 ruhsatsız tabanca, AK-47 ve M-16 gibi piyade tüfekleri, av tüfekleri ve nişancı tüfeği dahil olmak üzere çeşitli silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;