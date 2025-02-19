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  4. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: HÜCRE-13 operasyonu kapsamında 19 gözaltı, 77 adet silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: HÜCRE-13 operasyonu kapsamında 19 gözaltı, 77 adet silah ele geçirildi

19.02.2025 10:22
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.02.2025 10:22
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Mardin’de, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyon kapsamında, "HÜCRE-13" adı verilen operasyonda çeşitli çap ve türlerde silahlar ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü operasyonda, 30 ruhsatsız tabanca, AK-47 ve M-16 gibi piyade tüfekleri, av tüfekleri ve nişancı tüfeği dahil olmak üzere çeşitli silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı kaçakçılık operasyonu silah duyuru tabanca
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