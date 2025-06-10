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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu: Gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi, olay yerinde 44 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 bin 370 vatandaşımız yaralandı." dedi. Ayrıca Yerlikaya, uyarı levhalarıyla ilgili komisyon kurulduğunu da açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu: Gözden geçirilecek
Begüm Özkaynak

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı." ifadelerini kullandı.

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"RADAR UYGULAMASI YAPILAN OTOYOLLARDA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARı ÇOK DAHA AZ YAŞANDI"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı.

Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların:

%48.1’i hız ihlali
%18.5’i şerit izleme, değiştirme
%14.9’i geçiş önceliği
%3.7’si dönüş kuralları
%1.8’i arkadan çarpma ve
13’ü diğer ihlallerdi.

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18’i YERLEŞİM YERİ İÇİNDE; 26’sı YERLEŞİM YERİ DIŞINDA meydana geldi.

⚠️Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazaları ÇOK DAHA AZ YAŞANDI.
Detayları:
Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun “sıfır…”
-Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Radar uygulamasının daha seyrek olduğu:
-Hız sınırının 50 ila 80 km arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı;
-Hız sınırının 90 ila 110 km arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik.

Ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14’ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor.

İzmir’de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, ‘’alkollü araç kullanmaktan’’ 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi.

Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız."

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İNCELEME KOMİSYONU KURULDU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı radar
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