HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi, subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde "Geleneksel Çarşamba Konferansları" kapsamında subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde 'Geleneksel Çarşamba Konferansları' kapsamında geleceğin subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldik. Genç kardeşlerimize özellikle şunu ifade ettim; işimizi sevmeden, görevimize gönül vermeden ve aşkla bağlanmadan gerçek başarıya ulaşamayız. Hepimiz bu aziz milletin evlatlarıyız.

İçişleri Bakanı Çiftçi, subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldi 1

"AŞKLA VE MİLLETİMİZİN DUASINI KUŞANARAK YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu devlete, bu millete karşı hizmet borcumuz var. Bu sebeple verilen hiçbir görev; yük ya da sıradan bir vazife olarak görülmemelidir. Peygamber Ocağı olarak gördüğümüz bu şanlı çatı altında yetişen her bir kardeşimizin; görevini samimiyetle yerine getiren, emanete sadakat gösteren, ahlaktan, tevazudan ve vicdandan ayrılmayan bir anlayışla hareket edeceğine yürekten inanıyorum.

İçişleri Bakanı Çiftçi, subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldi 2

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, geleceğin subay ve astsubaylarıyla birlikte; adaletle, merhametle, aşkla ve milletimizin duasını kuşanarak yürümeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldi 3

06 Mayıs 2026
06 Mayıs 2026

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı, Türkiye’de bir belediye 10 çocuk yapana sıfır araç hediye edecek… İşte 6 Mayıs’ın haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tünelde kutlama için trafiği durduran 4 sürücüye 720 bin TL cezaTünelde kutlama için trafiği durduran 4 sürücüye 720 bin TL ceza
Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdüKayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Anahtar Kelimeler:
Astsubay Subay jandarma Mustafa Çiftçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.