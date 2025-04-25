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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! 49 ilde DEAŞ terör örgütü operasyonu: 210 gözaltı!

49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Son iki haftada düzenlenen 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! 49 ilde DEAŞ terör örgütü operasyonu: 210 gözaltı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı."Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terör örgütü
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