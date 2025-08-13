İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Muş'a geldi. Bakan Yerlikaya'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök eşlik etti. İlk olarak Muş Valiliğini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada Vali Avni Çakır ile görüşerek ketteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yerlikaya, Muş Öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Muş" güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Muş'un Anadolu'nun giriş kapısı olduğunu söyleyerek, "Muş, kardeşliğimizin, birliğimizin ve dirliğimizin mühürlendiği yerdir. Kimse bu kapıyı kırmaya, bu birliği bozmaya cesaret edemez. Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz Bu topraklar, Türk, Kürt ayırt etmeksizin; bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır. Bizim birliğimizin temeli burada atılmıştır ve bu birlik ilelebet sürecektir. Malazgirt'te nasıl birlik olduysak, Milli Mücadele'de yedi düvele karşı nasıl omuz omuza direndiysek Bugün de aynı kararlılıkla dimdik ayaktayız" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Terörle mücadeledeki kararlılığa değinen Bakan Yerlikaya, "Bu irade karşısında yenilenler, başka fitneler musallat ettiler başımıza. Kardeşi kardeşe kırdırmak istediler, milletin bağrına nifak tohumları ekmek istediler. Ama bugün bir kez daha onların kirli hesaplarının kendi kısır döngülerinde boğulduğunu görüyoruz. Terörsüz Türkiye ile fitne odaklarının nefesi kesildi. Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve duasıyla terörsüz Türkiye kararlılığımızı dosta da düşmana da ilan ettik" ifadelerini kullandı.

"Biz bugün eğer terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyorsak, bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" diyen Yerlikaya, "Bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakârlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Makamları ali olsun. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakları korumak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

"HUZUR VE GÜVEN EVDE BAŞLAR, SOKAKTA BAŞLAR"

Yerlikaya, huzur ve güvenliğin toplumun her alanında sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu süreçte, Türkiye'nin huzuru için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Huzur ve güven evde başlar, sokakta başlar. Her bir vatandaşımızın kendisini huzurlu ve güvenli hissetmesi bizim en temel önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden beri; suça ve suçluya, suça yeltenenlere hadlerini bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz" dedi.

YASA DIŞI BAHİS VE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine döneminde yapılan çalışmalarla ilgili, "Bin 164 operasyon gerçekleştirdik, 2 bin 400 şahıs tutuklandı, bin 911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirilmiştir. Siber suçlarla mücadele kapsamında 288 bin 501 suç unsuru tespit edilen hesap tespit edildi. Yasa dışı bahis, ödeme, bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör iltisaklı suçlardan 10 bin 912 şahıs tutuklandı, 6 bin 995 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı" dedi.

Muş ile ilgili özel verileri de paylaşan Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen suçlar: yüzde 15 azaldı (Türkiye ortalaması yüzde 7,7). 201 suç önlendi, aydınlatma oranı yüzde 100'e ulaştı (Türkiye ortalaması yüzde 98,2). Mal varlığına karşı suçlar: yüzde 65,4 azaldı (Türkiye ortalaması yüzde 56,4). 2 yıl önce 708 olan suç sayısı 369'a düştü, aydınlatma oranı yüzde 88,1 oldu (Türkiye ortalaması yüzde 78,2). Uyuşturucu ile mücadele: 132 kg uyuşturucu, 5 bin 221 hap ele geçirildi; 145 kişi tutuklandı, 27 kişiye adli kontrol uygulandı. Organize suç örgütleri: 2 örgüt çökertildi, 8 kişi tutuklandı, 6 kişiye adli kontrol uygulandı" diye konuştu.

"TÜRKİYE ORTALAMALARININ ÜZERİNDE BİR BAŞARI SAĞLADIK"

Bakan Yerlikaya, toplantı sonunda Muş Valisi, emniyet ve jandarma yetkililerini tebrik ederek, "Suçları azaltmada ve aydınlatmada Türkiye ortalamalarının üzerinde bir başarı sağladık" dedi.

Toplantının ardından AK Parti Muş İl Başkanlığı'na geçen Yerlikaya, burada basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret eden Yerlikaya, burada esnafın talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyen Bakan Yerlikaya, onlarla sohbet etti. Programını tamamlayan Yerlikaya, beraberindeki heyetle birlikte Muş'tan ayrıldı.

(İHA)

