HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: "Yakalandılar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya’da Interpol Kırmızı Bültenle, Gürcistan’da Yeşil Bültenle aranan 2 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: "Yakalandılar"

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R.’nin Hatay’da, Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle "Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P.’nin ise Antalya’da yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi. Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

gdfgdsg

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!
Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD duyurduAkdeniz'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cezaevinden çıktı! İlk paylaşımı şaşırttı! 'Özgür bir günden merhaba'

Cezaevinden çıktı! İlk paylaşımı şaşırttı! 'Özgür bir günden merhaba'

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Asgari ücretli için 'Hesap kitap yapılmaya başlandı'

Asgari ücretli için 'Hesap kitap yapılmaya başlandı'

İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak

İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak

Ekrem İmamoğlu yeni hesabından paylaştı! "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz"

Ekrem İmamoğlu yeni hesabından paylaştı! "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz"

Camide 'baby shower' partisi yaptılar!

Camide 'baby shower' partisi yaptılar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.