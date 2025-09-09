HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'deki saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de dün polis merkezine düzenlenen saldırıda yaralanan iki polis ile bir vatandaşı, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Yerlikaya "Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'deki saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Bakan Yerlikaya, hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Yerlikaya, yaralı polis memuru Murat Dağlı ve vatandaş Galip Güleç ile görüştü, yoğun bakımda tedavisi süren yaralı polis memuru Ömer Amilağ'ın ise ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir deki saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti 1

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğunu anımsattı.

İçişleri ailesinin acısının çok büyük olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Az önce ziyaret ettim, gayet durumları iyi şükürler olsun. Yaralılarımıza tekrar şifalar diliyorum. Milletimizi sabır ve metanet temenni ediyorum."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir deki saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti 2

Yerlikaya'ya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

Balçova'da dün Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Saldırıda 2'si polis 3 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merak ediliyordu! FC 26 Türkçe spikerleri sonunda belli olduMerak ediliyordu! FC 26 Türkçe spikerleri sonunda belli oldu
YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararıYSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

Anahtar Kelimeler:
polis silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdi

Parlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdi

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Hamas lideri hedef alındı! İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu

Hamas lideri hedef alındı! İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.