İçişleri Bakanlığı duyurdu: 9 ilde 'sarı' kodlu alarm! Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 İLDE 'SARI' ALARM

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 28 Haziran tarihinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ UYARISI

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Haziran 2025 tarihinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle;

9 ilimiz için Sarı Uyarı verilmiştir.

Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."