İçişleri Bakanlığı duyurdu: 9 ilde 'sarı' kodlu alarm! Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 28 Haziran tarihinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.
Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.
Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Haziran 2025 tarihinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle;
9 ilimiz için Sarı Uyarı verilmiştir.
Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklenmektedir.
Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
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