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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 9 ilde 'sarı' kodlu alarm! Kuvvetli fırtına geliyor

Son günlerde hava sıcaklıkları iyice yükselmişti. İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Öte yandan sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte 28 Haziran il il hava durumu tahminleri...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 9 ilde 'sarı' kodlu alarm! Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 İLDE 'SARI' ALARM

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Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 28 Haziran tarihinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ UYARISI

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Haziran 2025 tarihinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle;

9 ilimiz için Sarı Uyarı verilmiştir.

Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İçişleri Bakanlığı
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