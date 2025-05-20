İçişleri Bakanlığı'ndan 30 büyükşehir belediyesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, aralarında İstanbul'un ilçelerinin de olduğu 30 büyükşehir belediyesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"