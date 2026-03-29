İçişleri Bakanlığı uyardı! Yeni hafta soğuk havayla geliyor: 18 il için kar ve sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, bugün 18 ilde etkili olması beklenen kar yağışı ve sağanak nedeniyle uyarıda bulundu. Bakanlığın duyurusunda bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisine yer verilerek vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. İşte o iller...

İçişleri Bakanlığı tarafından şiddetli kar yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak harita paylaşan ve bölge bölge hava durumuna yer veren Bakanlık, yeni haftayla birlikte hava şartlarının kötüleşeceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

BAKANLIK PAYLAŞTI: YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR! İŞTE O İLLER

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 29 Mart 2026 Pazar günü; Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari'de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Siirt, Batman'ın kuzeyi ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

'OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI'

Açıklamada ayrıca, "Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İçişleri Bakanlığı meteoroloji genel müdürlüğü
