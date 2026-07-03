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İçki uyarısı yapan kuruyemişçinin dükkanına tüfekle ateş açıldı

Adana’da kuruyemişçiye, içki içmesine izin verilmediği iddiasıyla uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Kurşunlar iş yerinin camına isabet ederken olayda yaralanan olmadı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İçki uyarısı yapan kuruyemişçinin dükkanına tüfekle ateş açıldı

Adana’da bir şahıs, dükkanın önünde içki içmesine müsaade etmeyen kuruyemişçinin iş yerine uzun namlulu tüfekle ateş açtı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı’ndaki bir kuruyemişçide meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs kuruyemişçiye gelip içki aldı. Daha sonra içkiyi dükkanın önündeki masada içmeye kalkan şahıs, kuruyemişçinin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Aracına giden şahıs, uzun namlulu tüfeğini alıp geri gelerek, kuruyemişçiye ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar kuruyemişçinin camına isabet ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, kuruyemişçide maddi hasar oluştu. Ekipler, tüfekli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova silahlı saldırı
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