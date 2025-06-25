iCloud çöktü! Fotoğraflar, Mail ve daha fazlası etkilendi

Apple’ın iCloud hizmeti, dün gece kısa bir süreliğine çökerek bir kesinti yaşadı. Söz konusu kesinti sırasında sorundan diğer Apple hizmetleri de etkilendi. Kesinti, kullanıcıların Mail, Fotoğraflar ve iMessage gibi iCloud’a bağlı hizmetlere erişimini engelledi.

FOTOĞRAFLAR VE İMESSAGE GİBİ İCLOUD’A BAĞLI HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLANAMADI

TechRadar'a göre çok sayıda kullanıcı, iCloud ile ilgili sorunları bildirmek için Down Detector’a yöneldi. Kesinti, kullanıcıların Fotoğraflar ve iMessage gibi iCloud’a bağlı hizmetlere erişimini engelledi. Bu nedenle kullanıcılar senkronizasyon yapamadı veya indirme gerçekleştiremedi.

Apple Durum sayfası, iCloud Web Uygulamaları, Bul (Find My), Fotoğraflar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli ürünlerin devre dışı kaldığını gösterdi.

APPLE SORUNU ÇÖZDÜ

Toplamda kesinti 5 saatten biraz fazla sürdü. Yaklaşık beş saatlik bir kesintiden sonra Apple sorunları giderdi. Apple, kesintinin nedenine ilişkin bir bilgi ise paylaşmadı.