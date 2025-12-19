ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer için iddianame hazırlandı! Müebbet hapsi isteniyor

Avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılmış ve sonrasında tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından İçer, ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul'da avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ve ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

GÖKALP İÇER'İN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İçer hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.