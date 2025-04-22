İdari izin nedir, kimleri kapsar? İdari izin özel sektörü kapsar mı?

İdari izin, personellerin izin günlerinden düşmeyen bir izin türüdür. Farklı sektör çalışanlarının idari izinleri çeşitlilik gösterebilir. Genellikle bayramlar ve kar tatilleri idari izin türüne girer.

İdari izin nedir?

İzinler, türlerine göre farklı adlandırılır. İdari izin de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurları ve sözleşmeli personellere devlet tarafından verilen ücretli izin türüne verilen isimdir. Genelde resmi tatil olmayan ancak devletin uygun görmüş olduğu özel günlerde verilir. Bayram öncesi, kar tatili, seçim günü gibi günler bunlara örnek verilebilir. Bu izinler sırasında personeller işe gitmez ve maaşlarında herhangi bir kesinti olmaz. Yıllık izin hakkından da düşülmez.

İdari izin yönetmeliği terimi de, resmi bir belgeyi değil, idari izinlerin hangi esaslara göre verileceğini belirleyen düzenlemeleri tanımlar. Bu izinler farklı sektörleri ve farklı personelleri kapsayabilir. Bazen tüm kamu çalışanları, hizmetlerin aksamaması için izinli sayılmaz. Özellikle sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi kurumlarda idari izinler farklıdır.

İdari izin kimleri kapsar?

İdari izin sadece kamu personellerini, memurları ve sözleşmeli personelleri kapsar. Bu grubun içinde; devlet memurları, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi çalışanlar, sözleşmeli kamu personelleri ve valilik kararıyla bazı durumlarda kamu işçileri yer alır. İdari izin ramazan bayramı ve idari izin kurban bayramı gibi günlerde de yapılır. Örnek olarak 9 günlük bayram tatilinde, resmi tatil günleri dışındaki günler için kamu çalışanları idari izinli olur.

İdari izin özel sektörü kapsar mı?

İdari izin, özel sektör için geçerli değildir. Bu izinler işveren kararıyla verilebilir ancak zorunlu değildir. Yani kamu çalışanı olmayan kişiler için idari izin bağlayıcı değildir. İşverenin insiyatifine göre uygulanabilir.

İdari izin genelgesi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelleri kapsayan yazılı bir belgedir. Bu sebepten özel sektörde bir bağlayıcılığı bulunmaz. Genelgede hangi tarihlerde idari izin verildiği, hangi kurumları kapsadığı da detaylı olarak yer alır. Özel sektörde bu izinler, patronun kararıyla uygulanabilir.