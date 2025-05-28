İddia dünyada gündem olmuştu! Trump duyurdu: "Netanyahu'yu uyardım"

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Dünyada gündem olan iddiayla ilgili bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu İran’a saldırmaması konusunda uyardığını belirtti.
Trump, "Netanyahu'ya çözüme yakın olduğumuzu söyledim. İran bir anlaşma istiyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu da açıkladı.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya verdiği cevapta, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz" dedi.
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