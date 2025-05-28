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İddia dünyada gündem olmuştu! Trump duyurdu: "Netanyahu'yu uyardım"

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için üçlü görüşmeye hazır olduğunu ifade eden Trump, Netanyahu'ya İran'a saldırmaması konusunda uyardığını aktardı.

İddia dünyada gündem olmuştu! Trump duyurdu: "Netanyahu'yu uyardım"

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Dünyada gündem olan iddiayla ilgili bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

TRUMP DUYURDU! "NETANYAHU'YU UYARDIM"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu İran’a saldırmaması konusunda uyardığını belirtti.

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"İRAN BİR ANLAŞMA İSTİYOR"

Trump, "Netanyahu'ya çözüme yakın olduğumuzu söyledim. İran bir anlaşma istiyor" dedi.

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UKRAYNA-RUSYA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu da açıkladı.

"İKİ HAFTA İÇİNDE ÇOK YAKINDA ÖĞRENECEĞİZ"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya verdiği cevapta, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz" dedi.

28 Mayıs 2025
28 Mayıs 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd netanyahu
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