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  4. İddialar çok büyük... Kirayı iki gün geciktirdi diye ayağından vurmuş! Yetmedi bir de abisinin taksisini yakmış

İddialar çok büyük... Kirayı iki gün geciktirdi diye ayağından vurmuş! Yetmedi bir de abisinin taksisini yakmış

20.02.2025 12:56
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.02.2025 12:56
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Adana'da Hatun Umaç, restoranına gelen husumetlilerinin av tüfekli saldırısına uğradı. Olayda anne ve babası yaralanan, kendisi de ayağından vurulan , olayın iki gün kirayı geciktirmelerinden kaynaklı iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T. tarafından gerçekleştirildiğini, bu kişilerin daha sonra ağabeyi Aras Umaç'ın da taksisini ateşe verdiklerini ileri sürdü. Hatun Umaç, "Ailemizin can güvenliği yok. Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum" dedi.

Olay, 16 Şubat'ta Adana'nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Anne ve babası ile birlikte restoran işleten Hatun Umaç, iddiaya göre kirayı geciktirmesi nedeniyle çıkan tartışmada restorana gelen iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T.’nin av tüfekli saldırısına uğradı.

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Hatun Umaç ile babası Bülent Umaç (47) ayağından annesi Yeliz Umaç (47) ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Umaç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hatun Umaç ise ayağından ameliyat edildikten sonra servise alındı.

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TAKSİLERİ ATEŞE VERİLDİ

Olaydan iki gün sonra ise kimliği belirsiz bir kişi, Hatun Umaç’ın ağabeyi Aras Umaç'ın, restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü. Polisin, pompalı tüfekli saldırganlar ile taksiyi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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'HASTANEDEYİM AMA KORKUDAN UYUYAMIYORUM'

Hastanede tedavisi süren Hatun Umaç, restoranı 6 aydır işlettiğini belirterek, iş yeri sahibi İdris İ.'nin kendisini çıkarmak istemesi üzerine husumetin başladığını söyledi. Umaç, "İdris İ., kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum. Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim. İki gün sonra adam elinde silahla gelerek hem dükkanıma sıktı hem geldi ayağıma sıktı. Olayda annem ve babam da yaralandı. Ayağımdan vuruldum, ikinci ameliyatımı olacağım. Şimdi de ağabeyimin taksisini ateşe verdiler. Abimi tuzağa düşürüyorlar, taksi içindeki eşyalarını alıp arabayı yakıyorlar. Ailemizin can güvenliği yok. Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum. Her yerde de fuhuş yaptığımı söylemiş. Benim namusuma da laf atmasın. Bu sefer bu durum gerçekten namus davasına döner. Şikayetçiyim ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

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ŞÜPHELİ, OLAYDAN SONRA VİDEO PAYLAŞTI

Öte yandan İdris İ., olayın ardından sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Herkes 'Başının çaresine bak' diyor. Ben de gittim, başımın çaresine, istediğim gibi baktım. Olayın iç yüzü budur. Beni tahrik etmişlerdir. Tahrikten dolayı bu olay oldu" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
silah taksi Kira av tüfeği
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