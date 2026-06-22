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İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

CHP'de olağanüstü kurultaya gidilmemesi durumunda Özgür Özel'in seçim için 'B' planlarından biri olduğu söylenen Anadolu Birliği Partisi'nin genel merkezine Mansur Yavaş'ın portresinin asıldığı iddialarına yanıt geldi.

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Birliği Partisinin Ankara'daki genel merkezine Mansur Yavaş portresinin asıldığını yazdı. Yarkadaş, ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın ile
görüştüğünü ve kendisinin Özgür Özel ile bir protokol imzalayacağını da yazdı.

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden poster yanıtı 1

"O RESİM 3 YILDIR ASILI"

Yarkadaş'ın paylaşımına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Beltaş A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Barış bey o resmin 3 yıldır asılı olduğunu o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımıza sorsaydınız size bunu söylerdi, lütfen Mansur Yavaş'ı bu tip siyasi çekişmelerinizin malzemesi yapmayın
buradan size ekmek çıkmaz.

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden poster yanıtı 2

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş
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