Son dakika | Kuşadası Belediyesi soruşturmasında 15 gözaltı daha

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin operasyon düzenlendi.

Tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 İLDE OPERASYON: 15 GÖZALTI

İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.