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İddialar korkunç! Ablasının evini ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 13:32
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ramis Şahin’in şikayeti üzerine kundaklama iddiasıyla kayınbiraderi Ayhan K. gözaltına alındı.

İddialar korkunç! Ablasının evini ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı...

Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi'nde Ramis Şahin'e (65) ait tek katlı evde dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Aysel Şahin’in ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada Ramis Şahin, evinin eşinin kardeşi Ayhan K. tarafından kundaklandığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Kundaklama şüphesiyle Ayhan K., polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın kundaklama
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