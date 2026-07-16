İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Haluk Levent'in 'evlilik vaadi' oyunu: 90 milyon dolandırmış

Türkiye'nin gündemi şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP derneğine yönelik yürütülen soruşturmayla çalkalanıyor. Her gelen bilgi bomba etkisi yaratırken 25 şüpheli dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelilerin savcılık ve hakimlik sorgularının ardından Haluk Levent'in de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlikte sorgusu yapılan şüphelilerin sorgularında dikkat çeken detaylar da yer aldı.

"HALUK LEVENT İLE İSVİÇRE'DE EVLENDİK"

Şüphelilerden Nurdan Eriş savunmasında Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını söyleyerek, "Benim orada kurulu bir işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar.

"PEŞİMDE MAFYALAR VAR"

Beni kandırdı" dedi. Haluk Levent ile 2018 yılında evlendiklerini anlatan Eriş, "Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, 'borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere de AHBAP'a para gönderdim" dedi.

"KENDİMİ SALAK OLARAK HİSSEDİYORUM"

Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu ileri süren Eriş, "O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah beye ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, 'bir şey kalmadı' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum" dedi.

"TÜM TÜRKİYE GÜVENİYORDU"

Birkaç sene önce Haluk Levent'in kendisinden Türkiye'ye gelmesini istediğini anlatan Eriş, "Geldim. Para gönderdi, ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim, okul parası, geçinme parasını da gönderdim. Şimdi eski şirketime geri girdim, oradan bir gelirim vardır. Ben artık senden para istemiyorum dedim, benim borçlarımı kapat dedim sadece, 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu" dedi.

"VARLIKLI OLDUĞUMU ANLAYINCA HER GÜN ARAMAYA BAŞLADI"

Nurdan Eriş'in ardından şüpheli Sevda Kurt hakimlik sorgusuna girdi. Kurt'un ifadesi de dikkat çekti. Yaklaşık 20 yıl Amerika'da yaşadığını ve 4 buçuk milyon geliri olduğunu söyleyen Kurt, "Sonrasında Türkiye'ye dönme kararı aldım. Haluk bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk beyle bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı" dedi.

"EVLİ OLDUĞUNU NEZARETHANDE ÖĞRENDİM"

Haluk Levent'in kendisini yemeklere ve konserlerine davet ettiğini anlatan Sevda Kurt, "Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım" dedi.

"PARAYI VERDİKTEN SONRA KAYBOLUYORDU"

Aldığı paraları Haluk Levent'in isteği üzerine başkalarına havale ettiğini anlatan Kurt, "Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar.

"BENİM EVLİLİK HAYALLERİM ÇALINDI"

Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım" dedi. Tutuklanmaları talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Nurdan Eriş tutuklanırken, şüpheli Sevda Kurt ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

EVLİLİĞİNİ TESCİLLETMEMİŞ

Öte yandan Haluk Levent'in savcılık ifadesindeki medeni durumunda bekar yazması dikkat çekti. Levent'in evliliğini nüfusa bildirmediği öğrenildi.