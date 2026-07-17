İddianame kabul edilmişti! Mehmet Akif Ersoy'un avukatından dikkat çeken talep

Ersoy'un avukatı Göncü, “kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliği hususlarının korunması” gerekçeleriyle duruşmaların kapalı yapılması gerektiğini belirtti.

11 YILDAN 286 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve yedi kişi hakkında ilk iddianame 20 Mayıs 2026'da düzenlendi. İddianamede Ersoy hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme, "nitelikli cinsel saldırı"(11 kez), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından ceza talep edilerek 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Ersoy ve 7 kişi hakkında iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'DURUŞMA KAPALI YAPILSIN' TALEBİ

Mehmet Akif Ersoy’un avukatı Burak Göncü duruşmaların gizli ve basına kapalı olarak yapılması için mahkemeye dilekçe verdi. Dilekçede “Yargılama konusu olay ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde; kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliği hususlarının korunması zorunluluğu doğmuştur” ifadeleri kullanılırken “Duruşmanın açık yapılması halinde telafisi imkânsız mağduriyetler ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi mevcuttur” gerekçesiyle gizlilik talebinde bulunuldu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKILACAK TARİH BELLİ OLDU

Mahkemenin planlamasına göre; Ersoy ve yedi şüpheli, 10 Eylül’de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.