İddiaya girdi, motosikletini yaktı: Görüntüler Karaman'dan

Karaman’da yanarak kullanılamaz hale gelen motosikletin sahibi tarafından girdiği iddia üzerine yakıldığı öne sürüldü. H.A., "Motoru yakarsın yakamazsın" iddiası sonrası M.P.’nin motosikletini çakmakla kendisinin yaktığını itiraf etti. Daha sonra her iki şahısta polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Kırbağı Mahallesi 755. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürülen motosiklet demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

İddiaya girdi, motosikletini yaktı: Görüntüler Karaman dan 1

"MOTOSİKLETİNİ KENDİSİ YAKMIŞ"

Motosikletin yandığı sırada olay yerinde bulunan sahibi M.P. (18), polise durumdan şikayetçi olmadığını söyledi. M.P.’nin davranışlarından şüphelenen ekipler, yanında bulunan arkadaşı H.A.’ya (18), motosikletin nasıl yandığını sordu. Bunun üzerine H.A., "Motoru yakarsın yakamazsın" iddiası sonrası M.P.’nin motosikletini çakmakla kendisinin yaktığını itiraf etti. Daha sonra her iki şahısta polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İddiaya girdi, motosikletini yaktı: Görüntüler Karaman dan 2

Olay yeri inceleme ekibi de yanan motosiklette inceleme yaptı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

