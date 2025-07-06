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'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasında 6,5 milyon kişi ölçüldü: 3,7 milyon kişi 'normal' kilo aralığının üzerinde...

Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının 7’nci haftasında katılım rekoru kırıldı. 21-27 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan haftada, 1 milyon 336 bin 589 kişinin boy ve kilo ölçümü yapıldı. Kampanya genelinde ise bugüne kadar 6,5 milyon kişiye ulaşıldı. Yapılan ölçümler sonucunda 3 milyon 792 bin 730 kişinin vücut kitle indeksinin 'normal' aralığın üzerinde olduğu belirlendi. Detaylar haberimizde...

'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasında 6,5 milyon kişi ölçüldü: 3,7 milyon kişi 'normal' kilo aralığının üzerinde...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasının 21-27 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan 7'nci haftasında, katılım rekoru yenilendi. 628 bin 161'i erkek, 708 bin 428'i kadın olmak üzere toplam 1 milyon 336 bin 589 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasında 6,5 milyon kişi ölçüldü: 3,7 milyon kişi normal kilo aralığının üzerinde... 1

1 MİLYON 336 BİN 589 KİŞİ KAMPANYAYA KATILDI

Ölçümler sonucunda kampanya katılan kişilerin vücut kitle indeksi belirlendi. Verilerden hareketle yapılan analizde, kampanyaya katılan 1 milyon 336 bin 589 kişinin yüzde 6,7'sinin 'zayıf', yüzde 32,9'unun 'normal', yüzde 35,4'ünün 'fazla kilolu' ve yüzde 25'inin 'obez' sınırları içinde olduğu görüldü.

İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasında 6,5 milyon kişi ölçüldü: 3,7 milyon kişi normal kilo aralığının üzerinde... 2

807 BİN 705 KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Vücut kitle indeksi 'normal' kilo aralığının üzerinde hesaplanan 429 bin 202'si kadın, 378 bin 503'ü erkek olmak üzere toplam 807 bin 705 kişi; yapılan bilgilendirmeler ve kendi tercihleri doğrultusunda, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Elde edilen veriler, erkeklerdeki 'fazla kiloluluk' oranının yüzde 40,3 ile kadınlardaki 'fazla kiloluluk' oranı olan yüzde 30,9'a kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki 'obezite' oranının yüzde 30,4 ile erkeklerdeki 'obezite' oranı olan yüzde 21,5'i geçtiğini ortaya koydu.

İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasında 6,5 milyon kişi ölçüldü: 3,7 milyon kişi normal kilo aralığının üzerinde... 3

7 HAFTADA 6,5 MİLYON KİŞİNİN ÖLÇÜMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kampanyanın 7'nci haftası sonunda ise Türkiye genelinde yüzde 47,1'i erkek, yüzde 52,9'u kadın olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon kişinin boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi.

İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasında 6,5 milyon kişi ölçüldü: 3,7 milyon kişi normal kilo aralığının üzerinde... 4

Ölçümler sonucunda 3 milyon 792 bin 730 kişinin vücut kitle indeksi 'normal' kilo aralığının üzerinde çıktı. Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 6'sının 'zayıf', 33'ünün 'normal', yüzde 35'inin 'fazla kilolu' ve yüzde 26'sının 'obez' aralığında olduğu; erkeklerde 'fazla kiloluluk', kadınlarda 'obezite' oranının fazla olduğu belirlendi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
obezite Sağlık Bakanlığı zayıflık
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