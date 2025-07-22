IDEF 2025 İstanbul'da kapılarını açtı: Savunma Sanayii devleri buluşuyor...

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen fuar, savunma sanayiinin en önemli platformlarından biri olarak kabul ediliyor. KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünü üstlendiği IDEF 2025, 27 Temmuz'a kadar devam edecek.

Fuar, 33 ülkeden bakan düzeyinde olmak üzere, 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanından oluşan 1000'i aşkın üst düzey yabancı delegasyonu ağırlıyor. Bu yılki fuarda 44 ülkeden çok sayıda firma, en son ürünlerini ve teknolojilerini sergiliyor. IDEF 2025'in iletişim sponsorluğunu TRT üstleniyor.

ASELSAN da IDEF 2025'te 9 farklı yeni nesil teknolojisini ilk kez sergiliyor. Şirketin geliştirdiği son teknoloji ürünler, fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekiyor. ASELSAN'ın fuarda sergilediği ürünler arasında elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri, elektro-optik sistemler, haberleşme sistemleri ve insansız sistemler yer alıyor. Bu teknolojiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini artırmaya yönelik çözümler sunuyor.

IDEF 2025, sadece ürün sergileme platformu olmanın ötesinde, uluslararası işbirliği fırsatları sunan bir etkinlik olarak da öne çıkıyor. Fuar süresince, birçok ikili görüşme ve panel düzenlenerek, savunma sanayiindeki son gelişmeler ve geleceğe yönelik stratejiler tartışılıyor. Türk savunma sanayiinin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar da fuar kapsamında ele alınıyor.