İdrar yolu enfeksiyonu neden olur?

Gün içerisinde sık idrara çıkma, alt karın bölgesinde ağrı ve idrar yaparken yanma hissi gibi belirtiler idrar yolu enfeksiyonunun habercisi olabilmektedir. Bu durum genellikle kadınlarda daha fazla görülmektedir. Genellikle bakterilerin idrar yoluna girmesiyle başlayan bu enfeksiyon süreci, zamanında fark edilmezse mesane, üreterler ve hatta böbreklere kadar ilerleyebilmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonu nedir?

İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarına bakterilerin girmesi sonucu gelişen iltihaplı bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık genellikle Escherichis coli adlı bakterinin üretradan mesaneye geçmesiyle başlamaktadır. Enfeksiyon zamanında tedavi edilmezse böbreklere kadar ilerleyebilmektedir.

Kadınlarda üretranın kısa ve anüse yakın olması sebebiyle idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riski erkeklere göre daha fazladır. Erkeklerde bu durum daha az görülse de, özellikle prostat ile ilgili sorunlar enfeksiyon riskini artırabilmektedir.

İdrarda enfeksiyon nedenleri nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonun en yaygın nedenleri arasında yeterli hijyenin sağlanamaması ve tuvalet temizliği esnasında bakterilerin vajina ve üretraya taşınması bulunmaktadır. Bunun yanında idrar yolu enfeksiyonun temel sebepleri şu şekildedir:

Tuvalet ve havuz gibi hijyenik olmayan ortak alanların kullanılması idrar yolu enfeksiyonun temel sebepleri arasında bulunmaktadır.

Cinsel ilişki esnasında bakterilerin üretraya taşınması enfeksiyon riskini artırmaktadır.

Kişi daha önceden üriner sistem enfeksiyonu geçirmişse sağlıklı floral denge bozulacağı için enfeksiyonun tekrarlama olasılığı bulunmaktadır.

İdrar yollarına yapılan müdahaleler (sonda takılması, operasyonlar vb.) kişide idrar yolu enfeksiyonu oluşmasına sebep olabilmektedir.

Kişinin idrarını uzun süre tutması enfeksiyon oluşumuna sebep olabilmektedir.

Yüksek kan şekeri (diyabet) ve bağışıklık sisteminin zayıflaması kişinin enfeksiyona yatkınlığını artırmaktadır.

Hamilelikte hormon seviyelerindeki değişim ve büyüyen rahmin mesaneye baskı yapması idrar yolu enfeksiyonu oluşumuna sebep olabilmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle hafif belirtilerle başlamaktadır. Fakat zamanında tedavi edilmezse daha ciddi problemlere yol açabilmektedir. Belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de bu rahatsızlıkta görülen temel belirtiler şu şekildedir:

Sık idrara çıkma,

İdrar yaparken yanma veya ağrı,

Yüksek ateş,

Kötü kokulu idrar,

Az miktarda idrar gelmesi,

Kaburgaların alt, arka veya yan bölgesinde ağrı,

Kanlı idrar,

Mide bulantısı ve kusma,

Titreme,

Yorgunluk.

Bu belirtiler genellikle kadınlarda daha sık görülse de erkeklerde ve çocuklarda da benzer şikayetlerle karşılaşılabilmektedir. Bu belirtilerden biri veya birkaçı görülmesi durumunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Erken tanı ve tedavi, enfeksiyonun yayılmasını önlemek açısından oldukça önemlidir.

İdrar yolu enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?

İdrar yolu enfeksiyonun tedavisi, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik göstermektedir. İdrar yolu enfeksiyonunda en yaygın tedavi yöntemi, antibiyotik kullanımıdır. Doktor, hastadan alınan idrar örneğini inceledikten sonra enfeksiyona yol açan bakteriyi tespit eder. Bakteriyi tespit ettikten sonra buna uygun bir antibiyotik reçete etmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonunda antibiyotik tedavisinin yanında tedavi sürecini destekleyen bazı basit alışkanlıklar da iyileşme sürecini hızlandırabilmektedir. Bu süreçte idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelecek şeyler şu şekildedir: