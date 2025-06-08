HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İETT otobüsünde çocuğuna vuran babaya tepki! Yumruklar havada uçuştu... Saniye saniye kameralarda

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İddialara göre bir baba ses çıkardığı için çocuğuna bağırıp vurdu. İETT otobüsünde bu duruma tanıklık eden bazı kişiler ise adama tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Arnavutköy’de 36 TC isimli seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu ses çıkaran çocuğuna bağırarak vurdu.

34

ÇOCUĞUNA VURAN BABAYA TEPKİ

Çocuğuna vuran babaya bir yolcu ise tepki gösterdi. Babayla yolcu arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı.

457

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Şahıslar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahısların birbirine saldırdığı diğer yolcular ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobili raylara bırakıp kaçtı: Yolcu treni ezdi geçti!Otomobili raylara bırakıp kaçtı: Yolcu treni ezdi geçti!
O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

Anahtar Kelimeler:
İETT baba otobüs çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Zeyrek'in evindeki kaza ile ilgili ilk sonuçlar geldi!

Ferdi Zeyrek'in evindeki kaza ile ilgili ilk sonuçlar geldi!

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Fenerbahçe bin pişman... İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim

Fenerbahçe bin pişman... İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim

Tekstil sektörünün deviydi, mali zorluğa dayanamadı!

Tekstil sektörünün deviydi, mali zorluğa dayanamadı!

1,1 milyar TL'lik dev vurgun: Otel sahibi çete lideri çıktı!

1,1 milyar TL'lik dev vurgun: Otel sahibi çete lideri çıktı!

Trump’ın son hamlesi sonrası Los Angeles fena karıştı! Halk sokaklarda... Ulusal Muhafızları gönderiyorlar

Trump’ın son hamlesi sonrası Los Angeles fena karıştı! Halk sokaklarda... Ulusal Muhafızları gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.