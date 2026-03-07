IGaming'e 9 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar dolarlık hasılatı Malta'da kripto borsasına sokmuşlar

IGaming isimli sitenin yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağladığı belirlendi. 40 bahis sitesi erişime engellendi. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyon kapsamında 26 milyar dolarlık işlem hacmi tespit edildi. Gelirlerin ise 'Paymix' üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

"KARA PARA AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde; Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

Sağlanan bu finansal altyapı sonucunda kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

1 MİLYAR DOLARLIK HASILAT

IGaming şirketinin 40 farklı yasa dışı bahis şirketine altyapı sağlayarak 1 milyar dolarlık hasılat elde ettiği, bu parayı ise Fincrypto UAB ismindeki bir kripto varlık sağlayacısı üzerinden yurt dışındaki kripto borsa ağına aktardıkları öğrenildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla alakalı yapılan açıklama şu şekilde:

JANDARMADAN AÇIKLAMA

Jandarmadan yapılan açıklama şu şekilde:

"1. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Analiz ve Değerlendirme Raporunda Yapılan incelemelerde; B.B isimli şüphelinin sahibi ve yöneticisi olduğu altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan yaklaşık 40 yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı sunduğu ve MASAK analizlerine göre bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar Amerikan Doları tutarında hasılat elde edildiği tespit edilmiştir.