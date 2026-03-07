HABER

IGaming'e 9 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar dolarlık hasılatı Malta'da kripto borsasına sokmuşlar

Yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladığı iddia edilen şirketlere yönelik 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 11 araç, 75 gayrimenkul, 550 banka ve kripto para hesabına el konuldu. MASAK raporlarına IGaming şirketinin, 40 farklı yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve toplamda 1 milyar dolarlık hasılat elde ettiği eklendi. Bu meblağın ise Malta'daki bir kripto sağlayıcısı tarafından kripto borsasına taşındığı öğrenildi.

Doğukan Akbayır

IGaming isimli sitenin yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağladığı belirlendi. 40 bahis sitesi erişime engellendi. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyon kapsamında 26 milyar dolarlık işlem hacmi tespit edildi. Gelirlerin ise 'Paymix' üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

IGaming e 9 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar dolarlık hasılatı Malta da kripto borsasına sokmuşlar 1

"KARA PARA AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde; Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

Sağlanan bu finansal altyapı sonucunda kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

1 MİLYAR DOLARLIK HASILAT

IGaming şirketinin 40 farklı yasa dışı bahis şirketine altyapı sağlayarak 1 milyar dolarlık hasılat elde ettiği, bu parayı ise Fincrypto UAB ismindeki bir kripto varlık sağlayacısı üzerinden yurt dışındaki kripto borsa ağına aktardıkları öğrenildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla alakalı yapılan açıklama şu şekilde:

IGaming e 9 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar dolarlık hasılatı Malta da kripto borsasına sokmuşlar 2

JANDARMADAN AÇIKLAMA

Jandarmadan yapılan açıklama şu şekilde:

"1. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Analiz ve Değerlendirme Raporunda Yapılan incelemelerde; B.B isimli şüphelinin sahibi ve yöneticisi olduğu altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan yaklaşık 40 yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı sunduğu ve MASAK analizlerine göre bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar Amerikan Doları tutarında hasılat elde edildiği tespit edilmiştir.

  1. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin tahsilatında kullanılan banka hesaplarını temin ettiği, toplanan paraların üçüncü şahıslara dağıtılmasını ve kripto varlıklara dönüştürülmesini sağladığı, kripto transfer zincirini yönettiği ve Paymix/Fincrypto hattına dolaylı yoldan izini kaybettirerek entegrasyonu sağladığı tespit edilen şüpheliler ve sahipleri olduğu tüzel şirketler hakkında MASAK'tan temin edilen banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları işlem hareketleri üzerinde yapılan incelemede Ocak 2020- Kasım 2025 aralığında 26.532.385.074,90 (26 Milyar 532 Milyon 385 Bin 74 ) Türk Lirası işlem hacmi tespit edilmiştir. Tespit edilen (22) şüpheli hakkında 24.02.2026 tarihinde CMK 135 kapsamında iletişimin tespiti ve dinlenmesi kararı alınmıştır.
  2. MASAK Raporunda haklarında yasadışı bahis sitelerinin üst düzey yöneticileri olduğuna dair fazlaca delil ve istihbari bilgi bulunan dosya kapsamında üst düzey yönetici olduğu tespit edilen (4) şüpheli 04.03.2026 günü saat:21:30’da eş zamanlı olarak yapılan arama ve el koyma faaliyetinde sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.
  3. Dosya kapsamında şüpheli bulunan diğer şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanması maksadıyla 06.03.2026 tarihinde İstanbul, İzmir, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Antalya,
    Mardin, Yalova ve Düzce olmak üzere İstanbul merkezli (9) farklı ilde (18) farklı adreste toplam (18) şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak arama, yakalama, el koyma ve inceleme faaliyeti icra edilmesi planlanmaktadır."
