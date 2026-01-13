HABER

Iğdır’da 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Iğdır’da hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Iğdır’da 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından aranan Y.Ç. isimli şahsın kent merkezinde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan geniş çaplı arama ve yakalama çalışmaları sonucunda Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Iğdır
