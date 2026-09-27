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Iğdır’da eşeğe çarpmamak için manevra yapan kamyon kaza yaptı

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkiisinde yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan tamperli yük kamyonunun kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Iğdır’da eşeğe çarpmamak için manevra yapan kamyon kaza yaptı

Edinilen bilgilere göre kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan Iğdırlı M. T. yönetimindeki tamperli yük kamyonu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan sürücü M. T., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır
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