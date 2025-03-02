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  4. Iğdır'da iki aile arasında kavga: 2 ölü

Iğdır'da iki aile arasında kavga: 2 ölü

02.03.2025 16:22
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Iğdır'da iki aile arasında kavga: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olan Kalkan ve Baktemur aileleri sabah Iğdır kent merkezinde kavga etti. İki taraf köye giderken Katırlı köyü yakınlarında silahlı kavga çıktı. Saldırıda Osman Kalkan ve Çetin Kalkan hayatlarını kaybederken, Şaban Baktemur ile Eyüphan Kalkan yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili güvenlik güçleri köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır kavga
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