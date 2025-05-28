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Iğdır'da korkunç cinayet! İki yengesini silahla vurarak öldürdü

Iğdır'da 73 yaşındaki Mehmet Çakmakçı, iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdü. İki eltinin cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaçan Mehmet Çakmakçı'nın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Iğdır'da korkunç cinayet! İki yengesini silahla vurarak öldürdü

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 73 yaşındaki Mehmet Çakmakçı, yengeleri Elmas Çakmakçı (52) ile Hatun Çakmakçı'yı (60) silahla vurarak öldürdü. Korkunç olay, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde meydana geldi.

EVLERİNDE SİLAHLA VURDU

Mehmet Çakmakçı, henüz bilinmeyen nedenle kardeşlerinin eşleri olan Elmas Çakmakçı ile Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu.

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Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın öldüğünü belirledi. İki eltinin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaçan Mehmet Çakmakçı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

(DHA)

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Iğdır
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