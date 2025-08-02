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Iğdır'da korkunç ölüm! Hava basılan lastik patladı, dehşet anları saniye saniye görüntülendi

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Dehşete düşüren olay Iğdır'da meydana geldi. Bir iş yerinde hava basılan lastiğin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Talihsiz olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Iğdır'da her saniyesi izlerken dehşete düşüren bir olay yaşandı. Olay, dün beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde meydana geldi.

Faruk Aycil'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı. Lastiğin başında bir kişiyle telefonda konuşan Faruk Aycil, patlama sırasında bulunduğu yerden havaya fırlayıp düşerek ağır yaralandı.

Iğdır da korkunç ölüm! Hava basılan lastik patladı, dehşet anları saniye saniye görüntülendi 1

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI!

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Iğdır da korkunç ölüm! Hava basılan lastik patladı, dehşet anları saniye saniye görüntülendi 2

Iğdır da korkunç ölüm! Hava basılan lastik patladı, dehşet anları saniye saniye görüntülendi 3

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Iğdır lastik
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