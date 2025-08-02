Iğdır'da korkunç ölüm! Hava basılan lastik patladı, dehşet anları saniye saniye görüntülendi

Iğdır'da her saniyesi izlerken dehşete düşüren bir olay yaşandı. Olay, dün beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde meydana geldi.

Faruk Aycil'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı. Lastiğin başında bir kişiyle telefonda konuşan Faruk Aycil, patlama sırasında bulunduğu yerden havaya fırlayıp düşerek ağır yaralandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI!

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır