Iğdır’da trafik kazası: 2 yaralı

Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa devrildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Iğdır yönüne seyir halinde olan 76 AU 261 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa devrildi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta sıkışan Eren Ş. ile Muhammet Ali G., olay yerine sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

16 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
