Iğdır’da uzun süreli su kesintilerine vatandaşlardan tepki

Iğdır’da uzun süredir devam eden su kesintileri, vatandaşların tepkisine neden oldu. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Iğdırlılar, yetkililerden soruna kalıcı ve acil bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Iğdır Belediyesi, su kesintisinin altyapı kaynaklı sorunlardan kaynaklandığını belirtirken, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

KESİNTİLERİN NE ZAMAN SONA ERECEĞİ BELİRSİZ

Öte yandan Iğdır’ın Melekli Belde Belediyesi, yaşanan sıkıntının hafifletilmesi amacıyla itfaiye araçlarıyla kente su desteği sağladı. Vatandaşlar, geçici önlemlerin yetersiz kaldığını ifade ederek, su sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor. Kentte su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.

(İHA)

